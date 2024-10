Dilei.it - Ascolti tv del 30 ottobre, Gerry Scotti con Io Canto Generation contro Stucky

Leggi tutto 📰 Dilei.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024)con Ioè il grande protagonista del mercoledì sera su Canale 5. Il suo show però si è trovato a competere con una nuova fiction su Rai 2,, con Giuseppe Battiston e il film cult su Rai 1, Il diritto di contare. La battaglia per glitv è tra titani. Dopo il successo di pubblico della scorsa settimana,è entrato nel vivo della gara con Io. Mentre su Rai 2 è andata in onda la prima puntata della nuova seriecon Battiston. Su Rai 3 a Chi l’ha visto? è stata raccontata l’incredibile storia di Luciano: uscito dal lavoro, viene investito e quando si riprende non ricorda più gli ultimi quarant’anni della sua vita. Non riconosce i figli e non sa chi è. E poi si è parlato dell’efficacia dei braccialetti elettronicila violenza sulle donne. Su Rai 1 è stato trasmesso Il diritto di contare.