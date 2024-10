Arezzo, dal Consiglio Comunale del 31 ottobre 2024 (Di giovedì 31 ottobre 2024) Resoconto delle interrogazioni in Consiglio Comunale Il Consiglio Comunale ha aperto con un minuto di silenzio in memoria della psicoterapeuta Tonina Michela Tanda, seguito dalla presentazione da parte del sindaco Alessandro Ghinelli di una riproduzione di un disegno di Giorgio Vasari, omaggiata a tutti i consiglieri come simbolo delle collaborazioni con importanti istituzioni museali internazionali. Interrogazioni presentate Crollo abitazione a Pieve a Ranco La consigliera Valentina Sileno ha espresso preoccupazione per il crollo di un’abitazione che ha isolato alcuni residenti. Il sindaco Ghinelli ha chiarito che è stata emessa un’ordinanza per la demolizione, con scadenza per il giorno successivo. In caso di mancato intervento da parte dei proprietari, il Comune interverrà direttamente. Lortica.it - Arezzo, dal Consiglio Comunale del 31 ottobre 2024 Leggi tutto 📰 Lortica.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Resoconto delle interrogazioni inIlha aperto con un minuto di silenzio in memoria della psicoterapeuta Tonina Michela Tanda, seguito dalla presentazione da parte del sindaco Alessandro Ghinelli di una riproduzione di un disegno di Giorgio Vasari, omaggiata a tutti i consiglieri come simbolo delle collaborazioni con importanti istituzioni museali internazionali. Interrogazioni presentate Crollo abitazione a Pieve a Ranco La consigliera Valentina Sileno ha espresso preoccupazione per il crollo di un’abitazione che ha isolato alcuni residenti. Il sindaco Ghinelli ha chiarito che è stata emessa un’ordinanza per la demolizione, con scadenza per il giorno successivo. In caso di mancato intervento da parte dei proprietari, il Comune interverrà direttamente.

