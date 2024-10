Apicoltura in Toscana: aperti quattro bandi per 500mila euro (Di giovedì 31 ottobre 2024) Da lunedì 4 novembre 2024 sono aperti la Regione Toscana apre quattro bandi dedicati all'Apicoltura. Nello specifico erogheranno contributi per interventi destinati alla lotta alle malattie, al ripopolamento apistico, alla razionalizzazione della transumanza e all’acquisto di macchinari e sistemi di gestione delle produzioni realizzati dagli apicoltori L'articolo Apicoltura in Toscana: aperti quattro bandi per 500mila euro proviene da Firenze Post. .com - Apicoltura in Toscana: aperti quattro bandi per 500mila euro Leggi tutto 📰 .com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Da lunedì 4 novembre 2024 sonola Regioneaprededicati all'. Nello specifico erogheranno contributi per interventi destinati alla lotta alle malattie, al ripopolamento apistico, alla razionalizzazione della transumanza e all’acquisto di macchinari e sistemi di gestione delle produzioni realizzati dagli apicoltori L'articoloinperproviene da Firenze Post.

Apicoltura in Toscana: aperti quattro bandi per 500mila euro

(firenzepost.it)

Da lunedì 4 novembre 2024 sono aperti la Regione Toscana apre quattro bandi dedicati all'apicoltura. Nello specifico erogheranno contributi per interventi destinati alla lotta alle malattie, al ripopo ...

FIRENZE– In attuazione del regolamento europeo sull'apicoltura e dell'apposito programma nazionale, la Regione Toscana, attraverso una specifica delibera di Giunta, ha approvato le azioni ...

