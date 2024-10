Ilrestodelcarlino.it - Ancona Servizi guarda al futuro: "L’obiettivo è diventare smart city"

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ieri, in una Mole festosamente invasa da ragazzi appena laureati,ha presentato nella sala Boxe il proprio bilancio di sostenibilità 2023. La multiutility che si occupa di parcheggi,cimiteriali e ispezione di impianti termici e che gestisce la Mole, nel 2024 con la trasformazione da Mobilità & Parcheggi adha ampliato il proprio raggio d’azione. Oggi, infatti, si occupa anche dei parchi, dei bagni pubblici e della manutenzione del verde, presto dovrebbe vedersi affidati anche irelativi all’illuminazione pubblica e i parcometri di Portonovo, e intanto si candida come organizzatore di eventi. Una realtà in rapida crescita, che collabora strettamente con l’università Politecnica delle Marche e che conta oggi 55 dipendenti, 14 in più rispetto al 2022.