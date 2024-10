Alluvioni a Valencia sale a 158 il bilancio delle vittime Il premier Sánchez fa visita alla zone colpite | L’emergenza non è finita – Il video

Leggi tutto 📰 Open.online

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Non èche in questi giorni ha colpito duramente la zona di, in Spagna, causando diverse decine di morti. «La Dana continuerà, non è, quindi bisogna stare attenti», ha avvertito ilspagnolo, Pedro, oggi innelledalle inondazioni. I disagi si sono concentrati soprattuto a Castellón, dove la protezione civile ha invitato gli abitanti a rimanere in casa e ripararsi ai piani alti. Le autorità chiedono inoltre di non viaggiare sulle strade per il rischio di trovarsi esposti alle forti piogge. Nel frattempo, è salito a 158 il numeroinondazioni. La «goccia fredda» suA causare leè un fenomeno atmosferico estremo ribattezzato Dana, che in spagnolo sta per Depresión Aislada en Niveles Altos, altrimenti detta «goccia fredda».