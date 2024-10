Alluvione Spagna, Valencia: i soccorritori al lavoro per liberare strade e case dal fango (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo la violenta tempesta che ha devastato Valencia i soccorritori sono entrati in azione per liberare le strade e le abitazioni dal fango. Oltre 100 i morti nella Regione Valenciana, in Castiglia-La Mancia e in Andalusia. Sono ancora decine i dispersi, le cui ricerche da parte dei vigili del fuoco, coadiuvati dall’esercito, sono riprese mercoledì mattina mentre ora l’allerta arancione si sposta sulla Catalogna. Lapresse.it - Alluvione Spagna, Valencia: i soccorritori al lavoro per liberare strade e case dal fango Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo la violenta tempesta che ha devastatosono entrati in azione perlee le abitazioni dal. Oltre 100 i morti nella Regionena, in Castiglia-La Mancia e in Andalusia. Sono ancora decine i dispersi, le cui ricerche da parte dei vigili del fuoco, coadiuvati dall’esercito, sono riprese mercoledì mattina mentre ora l’allerta arancione si sposta sulla Catalogna.

Cronaca meteo. Spagna, disastrosa alluvione a Valencia, almeno 95 vittime. Allerta rossa nella provincia di Castellon - Video

Caduti picchi di circa 350mm in solamente 4 ore, ma ora l'allerta rossa si sposta più a nord. AGGIORNAMENTO ORE 13. SITUAZIONE IN NETTO PEGGIORAMENTO SULLA PROVINCIA DI CASTELLON. Vige l'allerta rossa ...

Alluvione a Valencia, la Spagna sotto choc cerca i dispersi

La Spagna è sotto choc dopo la disastrosa alluvione che ha colpito la regione di Valencia provocando almeno 95 morti. Il bilancio è ...

Alluvione in Spagna, migliaia di auto accatastate dopo essere state trascinate dall’acqua

Alluvione in Spagna, migliaia di auto accatastate dopo essere state trascinate dall'acqua. I soccorritori al lavoro con i gommoni.

Alluvione Spagna, allerta meteo rossa per la provincia di Castellòn: “State in casa”

Re Felipe VI avverte: “Non è ancora finita”. Il premier Sànchez sui luoghi della tragedia: “La priorità ora è trovare le vittime e i dispersi” ...