Al via a Montegrotto Terme il corso gratuito di alfabetizzazione digitale

La Biblioteca di Montegrotto Terme, in collaborazione con la Regione del Veneto e nell'ambito del progetto "Punto digitale Facile", organizza un corso gratuito di introduzione all'uso del PC e degli strumenti digitali. Il corso, strutturato in 5 lezioni settimanali che si terranno ogni

Il corso, strutturato in 5 lezioni settimanali che si terranno ogni mercoledì dalle 10 alle 12 a partire dal 22 novembre, è pensato per chi desidera acquisire o migliorare le proprie competenze digita ...

