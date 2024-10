Ai campionati tricolori Gran Turismo Endurance il pilota sassolese Barbolini è d’argento (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nella gara di chiusura del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance la scuderia di Mirandola Imperiale Racing ha ottenuto un buon quinto posto assoluto grazie alla Lamborghini Huracàn GT3 EVO2 affidata a Alessio Deledda, Kevin Gilardoni ed Ugo de Wilde. L’equipaggio ha messo a segno una buonissima gara, all’insegna della concretezza, riuscendo a restare lontani dai problemi nelle primissime e caotiche fasi di gara e mettendo a frutto un ottimo passo gara consentendo di salire progressivamente la classifica. Sfortunata, invece, la gara della seconda Lamborghini del team modenese, nelle mani di Giuseppe Fascicolo, Alexander Bowen e Dmitry Gvazava, rimasta danneggiata irreparabilmente da un avversario nelle prime fasi di gara, costringendo i portacolori di Imperiale Racing ad alzare bandiera bianca e salutare il primo posto. Ilrestodelcarlino.it - Ai campionati tricolori Gran Turismo Endurance il pilota sassolese Barbolini è d’argento Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nella gara di chiusura del Campionato Italianola scuderia di Mirandola Imperiale Racing ha ottenuto un buon quinto posto assoluto grazie alla Lamborghini Huracàn GT3 EVO2 affidata a Alessio Deledda, Kevin Gilardoni ed Ugo de Wilde. L’equipaggio ha messo a segno una buonissima gara, all’insegna della concretezza, riuscendo a restare lontani dai problemi nelle primissime e caotiche fasi di gara e mettendo a frutto un ottimo passo gara consentendo di salire progressivamente la classifica. Sfortunata, invece, la gara della seconda Lamborghini del team modenese, nelle mani di Giuseppe Fascicolo, Alexander Bowen e Dmitry Gvazava, rimasta danneggiata irreparabilmente da un avversario nelle prime fasi di gara, costringendo i portacolori di Imperiale Racing ad alzare bandiera bianca e salutare il primo posto.

