Affari Tuoi anche stasera li ha fregati | tam tam impazzito sul dottore

(Di giovedì 31 ottobre 2024) In gara nella puntata diandata in onda questa sera, giovedì 31 ottobre, su Rai 1 c'era Jacopo da Bologna, in rappresentanza della regione Emilia-Romagna, con il pacco numero 1. Con lui al centro dello studio la moglie Mary. Dopo una partita ricca di colpi di scena, alle battute finale della puntata ilha offerto al pacchista ben 15mila euro, mentre in ballo c'erano ancora i 30mila e i 75mila euro. Jacopo ha rifiutato e col tiro successivo purtroppo ha eliminato i 75mila euro. Alla fine, quindi, gli sono rimasti 20 euro, 5mila e 30mila euro. A quel punto l'offerta è stata di 7.500 euro. Ma Jacopo e Mary hanno rifiutato di nuovo. Quando poi in gioco erano rimasti solo 5mila e 30mila euro, ilha offerto loro il cambio pacco. Che Jacopo ha accettato prendendo il 17 della Campania.