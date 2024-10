AEW: Un’attesa durata 5 anni, i Private Party sono i nuovi campioni di coppia! (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ottobre 2019, la neonata AEW indice un torneo tag team per assegnare i titoli di coppia, torneo che verrà vinto dagli SCU (Frankie Kazarian e Scorpio Sky) in finale contro i Lucha Brothers. In quel torneo ben figurarono i Private Party, facendosi conoscere e tifare dai fan. Da allora titoli di coppia sfiorati un paio di volte e tante battute d’arresto fino a quasi finire nel dimenticatoio. Negli ultimi mesi Isiah Kassidy e Mark Quen hanno risalito la china fino a guadagnarsi la possibilità di sfidare i campioni di coppia, gli Young Bucks. Le due coppie si sono sfidate a WrestleDream con la vittoria dei campioni, ma gli sfidanti sono riusciti ad ottenere un rematch mettendo a rischio la loro stessa esistenza come tag team, poichè stanotte era un match da Win or Lose, da un lato i titoli, dall’altro la separazione definitiva. Zonawrestling.net - AEW: Un’attesa durata 5 anni, i Private Party sono i nuovi campioni di coppia! Leggi tutto 📰 Zonawrestling.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ottobre 2019, la neonata AEW indice un torneo tag team per assegnare i titoli di, torneo che verrà vinto dagli SCU (Frankie Kazarian e Scorpio Sky) in finale contro i Lucha Brothers. In quel torneo ben figurarono i, facendosi conoscere e tifare dai fan. Da allora titoli disfiorati un paio di volte e tante battute d’arresto fino a quasi finire nel dimenticatoio. Negli ultimi mesi Isiah Kassidy e Mark Quen hanno risalito la china fino a guadagnarsi la possibilità di sfidare idi, gli Young Bucks. Le due coppie sisfidate a WrestleDream con la vittoria dei, ma gli sfidantiriusciti ad ottenere un rematch mettendo a rischio la loro stessa esistenza come tag team, poichè stanotte era un match da Win or Lose, da un lato i titoli, dall’altro la separazione definitiva.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: Un’attesa5 anni, i Private Party sono i nuovi campioni di coppia!; Approfondisci 🔍

AEW: Un’attesa durata 5 anni, i Private Party sono i nuovi campioni di coppia!

(zonawrestling.net)

Ottobre 2019, la neonata AEW indice un torneo tag team per assegnare i titoli di coppia, torneo che verrà vinto dagli SCU (Frankie Kazarian e Scorpio Sky) in finale contro i Lucha Brothers. In quel to ...

La AEW celebra il suo anniversario con un match epocale e particolare

(worldwrestling.it)

Perché molto particolare? Stiamo per scoprirlo. Champ vs. Champ, Danielson vs. Okada Sì, avete letto bene: sia l’AEW World Title di Bryan Danielson che l’AEW Continental Title saranno in palio in un ...

AEW: Killswitch trasportato in ospedale dopo un collasso

(spaziowrestling.it)

Secondo quanto riportato dal giornalista Sean Ross Sapp, l’ex campione TNT, di coppia e Trios della AEW è attualmente in fase di recupero dopo essere stato trovato collassato lo scorso venerdì, 27 ...

Sting firma un nuovo contratto con la AEW, ma non per lottare

(worldwrestling.it)

Nonostante il ritiro per, Sting in persona ha dichiarato, ai microfoni di Kayfabe Friends, di aver firmato un nuovo accordo con la AEW, spiegando quanto segue: "Ho firmato un contratto pluriennale con ...