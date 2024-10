AEW: Jon Moxley accetta la sfida di Orange Cassidy per il Titolo Mondiale AEW e scoppia il caos (Di giovedì 31 ottobre 2024) Questa settimana a AEW Dynamite, lo show si è aperto con Jon Moxley cha ha di fronte a una nuova sfida. Dalla sua vittoria del Titolo, Moxley ha espresso il suo disprezzo per la direzione attuale della AEW e ha promesso di distruggere la compagnia per quello che ha definito il “bene superiore.” Questa settimana, Orange Cassidy ha risposto alle azioni di Moxley, affermando che la AEW è essenziale per lui, mentre Moxley non ne ha bisogno. Cassidy ha successivamente sfidato Moxley per il Titolo Mondiale AEW, sicuro delle sue capacità di vincere. Ha concluso ricordando ai fan che non ha bisogno di uno slogan. Sebbene Moxley non abbia risposto subito, i fan ora speculano sulla possibilità che Moxley possa perdere il Titolo. Zonawrestling.net - AEW: Jon Moxley accetta la sfida di Orange Cassidy per il Titolo Mondiale AEW e scoppia il caos Leggi tutto 📰 Zonawrestling.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Questa settimana a AEW Dynamite, lo show si è aperto con Joncha ha di fronte a una nuova. Dalla sua vittoria delha espresso il suo disprezzo per la direzione attuale della AEW e ha promesso di distruggere la compagnia per quello che ha definito il “bene superiore.” Questa settimana,ha risposto alle azioni di, affermando che la AEW è essenziale per lui, mentrenon ne ha bisogno.ha successivamentetoper ilAEW, sicuro delle sue capacità di vincere. Ha concluso ricordando ai fan che non ha bisogno di uno slogan. Sebbenenon abbia risposto subito, i fan ora speculano sulla possibilità chepossa perdere il

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:la sfida di Orange Cassidy per il Titolo Mondialee scoppia il caos; Dynamite 11.09.2024 La guerra diha inizio; WWE/reagisce al promo di CM Punk visto a Raw;la sfida: affronterà Will Ospreay il 16 aprile a NJPW Riot;: Troppo sangue? Pernon è un problema;è pronto a conquistare un’altra cintura; Approfondisci 🔍

AEW: Ultime novità sul contratto di Jon Moxley

(spaziowrestling.it)

Regnava l'incertezza sul nuovo contratto di Jon Moxley con la AEW ma sono finalmente arrivati i dettagli del rinnovo ...

La AEW cambia i piani: non doveva essere Jon Moxley a ritirare Bryan Danielson

(worldwrestling.it)

In occasione di AEW WrestleDream, c’è stato un main event assurdo tra il campione mondiale Bryan Danielson e il suo sfidante Jon Moxley, con i due che una volta erano grandi alleati all’interno del ...

AEW: Jon Moxley critica l’evoluzione della AEW dopo la vittoria del titolo a WrestleDream

(zonawrestling.net)

Jon Moxley ha vinto l’AEW World Title contro Bryan Danielson a WrestleDream 2024. Il match ha chiuso il capitolo della carriera di Bryan sul ring con quella sconfitta. Durante la puntata di AEW ...

AEW: A Dynamite Grand Slam Jon Moxley affronta Darby Allin, Bryan Danielson in azione e altro

(zonawrestling.net)

Jon Moxley VS Darby Allin per una possibilità al titolo mondiale AEW Jon Moxley è una figura cruciale in AEW, spesso coinvolto in momenti chiave durante i cambi creativi. Dopo una pausa, Moxley torna ...