Ad AB – Il lusso della semplicità dello chef Alessandro Borghese si celebra Halloween

Il ristorante AB – Il lusso della semplicità dello chef Alessandro Borghese (in via Belisario 3 a Milano), si prepara per Halloween e offre ai suoi avventori due novità. Dal 28 ottobre al 5 novembre, infatti, sarà possibile assaggiare due nuove creazioni da paura: lo starter Pennywise e il dessert Scary Mousse. Fantasmi e zombie accolgono i commensali anche al ristorante AB – Il lusso della semplicità a Venezia, in Ca' Vendramin Calergi, dove dal 30 ottobre al 1° novembre entra in degustazione nel menu Amore e il suo antidoto (cuore di manzo alla brace glassato con zucca e salsa fermentata di rape rosse), un vero e proprio incantesimo di gusto.

