A Valencia l’alluvione del secolo | almeno 95 morti accertati riprese le ricerche dei dispersi

Sono riprese questa mattina all'alba le ricerche dei dispersi dell'alluvione che ha devastato Valencia: le vittime accertate sono 95, ma io numero è destinato a crescere. Ursula von del Leyen: "Questo è l'effetto del cambiamento climatico e dobbiamo essere pronti ad affrontarlo".

Le conseguenze delle disastrose alluvioni a Valencia

(ilpost.it)

Le piogge torrenziali hanno provocato almeno 95 morti, decine di dispersi e danni che per il momento sono difficilmente calcolabili ...

Alluvione in Spagna: almeno 95 morti a Valencia. Decine i dispersi. Polemiche sui ritardi dell'allerta

(lastampa.it)

Un'ondata di morte e distruzione nel giro di pochissime ore. La Spagna è sconvolta dalla devastante alluvione che in meno di una giornata, tra martedì pomeriggio e mercoledì mattina, ha provocato alme ...

Alluvione a Valencia, il racconto: “In alcune città è stato un disastro, le persone sono sotto shock”

(fanpage.it)

A Fanpage.it Paloma, guida turistica che vive e lavora a Valencia, ha raccontato quanto accaduto nelle scorse ore nel sud-est della Spagna ...

Cosa è successo oggi a Valencia: la Dana, l'alluvione e l'allerta in ritardo (11 ore dopo) che ha causato il disastro

(msn.com)

Si chiama Dana ed è l'acronimo di Depresion Aislada en Niveles Altos, in spagnolo detta anche gota fría. È il fenomeno che ha distrutto la Spagna e in ...