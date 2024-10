157 studenti di una scuola di Treviso guarderanno Il ragazzo dai pantaloni rosa

Leggi tutto 📰 Orizzontescuola.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Lunedì 4 novembre, 157 alunni dell’Istituto Comprensivo "Serena" assisteranno alla proiezione del film "Ildai", dopo che i docenti lo hanno visionato preventivamente. L’iniziativa, inserita in un progetto scolastico contro il bullismo, ha generato un dibattito che si è risolto con la visione anticipata da parte degli insegnanti. L’idea di proporre il film è nata durante un recente consiglio di classe, dove gli insegnanti hanno informato i genitori, anche per trasparenza sui costi dell'attività (4 euro per il biglietto e 5 per il trasporto). L'articolo 157di unadi“Ildai” .