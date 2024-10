Una notte di fuoco Gossippone a Ballando con le stelle | Indovinate chi c’era in hotel?

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) “di”. Giovanni Pernice e Bianca Guaccero, scoppia la passione. Le due figure di spicco dicon lestanno facendo sognare ad occhi aperti migliaia di fan italiani. La loro partecipazione insieme all’edizione del 2024 ha catturato l’attenzione del pubblico, generando interesse e curiosità. Ma cosa succede tra i due. Riguardo il loro rapporto, “Abbiamo trovato un’incredibile affinità – ha spiegato Bianca – in modo del tutto naturale, un’alchimia di quelle che non si possono costruire. Vedremo”. >> “Si sono baciati”.con le, i concorrenti escono allo scoperto: passione durante l’esibizione Certo, non si tratta proprio di una vera dichiarazione d’amore, ma c’è un passaggio successivo che non tutti conoscono. Sembra infatti che Giovanni Pernice ha portato Bianca qualche giorno a Londra, città in cui vive da circa circa 10 anni.