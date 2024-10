Quotidiano.net - Una folla al rosario per Matilde Lorenzi a Giaveno

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Unaha riempito il piazzale della chiesa di San Lorenzo, in centro a, già prima delper, la giovane sciatrice piemontese della Nazionale juniores, morta in allenamento in Alto Adige. La chiesa si è riempita tutta, con le navate laterali piene anche di gente in piedi. Gli abbracci ai parenti dell'atleta, mamma Elena, papà Adolfo, i fratelli Matteo, Giosuè e Lucrezia, insieme alla nonna materna, Rosina, hanno riempito il silenzio per oltre un quarto d'ora prima della funzione. "Ogni parola di fronte alla morte è inutile, soprattutto - ha sottolineato il parroco - quando accade per una giovane, come per. Toglie la voglia di vivere. Stasera allora proveremo a fare silenzio, per trovare uno spiraglio di luce che è la fede, quindi la vita, soprattutto la vita eterna".