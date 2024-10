Travolto da un’auto in bici finisce in ospedale in elisoccorso (Di mercoledì 30 ottobre 2024) MASSA CARRARA – Investito in bici mentre percorre via Roma a Capanne di Montignoso in discesa. È successo poco prima delle 17 del 30 ottobre per una dinamica che è al vaglio della polizia municipale. L’uomo, di 48 anni, nello scontro violento ha riportato un forte trauma cranico ed è stato portato con l’elisoccorso Pegaso 3 all’ospedale di Cisanello. Oltre all’elicottero sono intervenuti anche l’automedica di Massa, l’ambulanza della Misericordia di Massa e, come detto, la polizia municipale. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) MASSA CARRARA – Investito inmentre percorre via Roma a Capanne di Montignoso in discesa. È successo poco prima delle 17 del 30 ottobre per una dinamica che è al vaglio della polizia municipale. L’uomo, di 48 anni, nello scontro violento ha riportato un forte trauma cranico ed è stato portato con l’Pegaso 3 all’di Cisanello. Oltre all’elicottero sono intervenuti anche l’automedica di Massa, l’ambulanza della Misericordia di Massa e, come detto, la polizia municipale.

