Torna ’Pescia horror street’. L’evento in piazza Matteotti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Torna in città, in una nuova sede, una delle feste più amate: grazie all’Ente Halloween di Pescia e della Valdinievole domani, alle 15, in piazza Matteotti, ecco ’Pescia horror street’, un pomeriggio di festa pensata per i più piccoli, ma non solo. A presentare L’evento il presidente dell’Ente, Benedetto Bonazzi, affiancato dal sindaco Riccardo Franchi e tutta la giunta comunale. "Una festa molto attesa dai bambini e dalle loro famiglie – commenta il primo cittadino –, un momento di divertimento che dimostra l’attaccamento alla città da parte di un’associazione sempre molto attenta ai bisogni della comunità". Lo scorso anno, dopo due rinvii a causa del maltempo, gli organizzatori furono costretti ad annullare. La grossa novità consiste, sicuramente, nello spostamento da Borgo della Vittoria ai giardini di piazza Matteotti. Lanazione.it - Torna ’Pescia horror street’. L’evento in piazza Matteotti Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)in città, in una nuova sede, una delle feste più amate: grazie all’Ente Halloween di Pescia e della Valdinievole domani, alle 15, in, ecco, un pomeriggio di festa pensata per i più piccoli, ma non solo. A presentareil presidente dell’Ente, Benedetto Bonazzi, affiancato dal sindaco Riccardo Franchi e tutta la giunta comunale. "Una festa molto attesa dai bambini e dalle loro famiglie – commenta il primo cittadino –, un momento di divertimento che dimostra l’attaccamento alla città da parte di un’associazione sempre molto attenta ai bisogni della comunità". Lo scorso anno, dopo due rinvii a causa del maltempo, gli organizzatori furono costretti ad annullare. La grossa novità consiste, sicuramente, nello spostamento da Borgo della Vittoria ai giardini di

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Nona edizione con “Pescia horror street”; Dolcetto o scherzetto, per tutti. Oggi torna "Pescia horror street" con un carico spaventoso di allegria; Tutto in famiglia… . Federico e Francesco Rosi selezionati tra i migliori in Toscana; Una escape room con percorso horror agli ex macelli; Pinocchio Street Festival verso la nona edizione. Lunedì l’incontro con la cittadinanza; Halloween in Toscana: tutti gli appuntamenti per il 31 ottobre; Leggi >>>

“So cosa hai fatto”, per Halloween leggete il libro sull’horror moderno

(ilsole24ore.com)

Il nuovo volume di Pier Maria Bocchi, pubblico da Lindau, è un viaggio nella storia recente di un genere che viene sviscerato in maniera brillante e originale ...

Previsioni Meteo Pescia Oggi

(3bmeteo.com)

MARTEDI': la pressione torna ad aumentare favorendo un rapido diradamento delle nubi basse e/o delle nebbie sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico su Versilia e ...

Torna Archivi.doc: 56 archivi privati delle dimore storiche aperti al pubblico

(gonews.it)

Sabato 12 ottobre torna Archivi.doc, l’iniziativa toscana ... conservatore Stefano Pezzato e dall'archivista Monica Gallai. A Pescia (PT), nel pomeriggio, l’Associazione Museo della Carta ...

Torna la ’Street parade’. Ma cambia il percorso

(msn.com)

Video Torna ’Pescia Video Torna ’Pescia

Musica tekno "a colpi di cassone". Sotto le Due Torri torna la ‘Street parade’ che sfilerà tra le vie della città chiamando a raccolta appassionati da tutta Italia. Dopo il grande successo ...