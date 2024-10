Ilrestodelcarlino.it - Tifoso morto, l’addio da brividi degli ultras. Video

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Macerata, 30 ottobre 2024 – Cori, fumogeni biancorossi, bandiere. I tifosi della Maceratese hanno dato, a modo loro, l’ultimo saluto a Stefano Tognetti, storicobiancorossolunedì scorso per un malore mentre era al volante. Tognetti, 59 anni, si era sentito male mentre guidava la sua auto in via dei Velini: era riuscito ad accostare nel piazzale davanti allo stadio Helvia Recina, dove è. A trovare il corpo senza vita dell’uomo è stata la sorella, che passava per caso davanti allo stadio. Vista l’auto del fratello, si era fermata, facendo la macabra scoperta. Oggi si è celebrato il funerale di Tognetti, con un corteo funebre che dallo stadio Helvia Recina di Macerata è arrivato fino alla chiesa dell’Immacolata in corso Cavour. Il feretro è stato omaggiato sul terreno di gioco da calciatori, staff e dirigenti della Maceratese, oltre che da centinaia di tifosi.