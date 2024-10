Ilrestodelcarlino.it - Solidarietà bipartisan: "Fatto gravissimo"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) "L’aggressione agli infermieri dell’ospedale di Baggiovara, picchiati dai familiari di una paziente a causa di un banalissimo prelievo di sangue, è solo l’ultimo di una lunga serie di episodi di violenza, a dir poco raccapriccianti, ai danni dei nostri specialisti. Medici e infermieri ogni giorno svolgono un lavoro di grande responsabilità indispensabile per il bene della società e non possono essere lasciati soli di fronte a costanti situazioni di pericolo. Crediamo fermamente che oggi servano più presidi di sicurezza all’interno dei nosocomi e maggiori tutele per il personale medico sanitario". A parlare è Ferdinando Pulitanò, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. "Ormai, in troppi ospedali – prosegue Pulitanò – medici e infermieri sono costretti a operare in condizioni insostenibili.