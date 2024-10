Lanazione.it - Rsa in festa. Canzoni e socialità insieme agli studenti

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un incrocio di generazioni. Passato, presente e futuro che si incontrano nel nome della solidarietà e della vicinanza. Regalando ai nonni qualche ora spensierata ed in compagnia. Protagonisti della storia, i bambini della Scuola Internazionale di Bagno a Ripoli, che cha sede in via del Carota. Il gruppo dei più piccoli si è recato in visita alle strutture per la terza età di via di Rosano, ovvero Villa Santa Monica e Villa Olimpia, in occasione del Community Day. Divisi in due gruppi, uno per ciascuna residenza, i piccoli ospiti hanno cantato sia in Inglese che in italiano, offrendoanziani ospiti delle strutture allegria ed un’atmosfera di grande gioia. Oltre a questo i bambini hanno dipinto ed interagito con i nonni attraverso giochi di ogni genere, andando a scoprire storie ed esperienze di chi ha alle proprie spalle qualche anno in più.