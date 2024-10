Roma, turista 14enne morta dopo una cena al ristorante: aperta un’inchiesta (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una turista inglese di 14 anni è morta a Roma per uno shock anafilattico dopo aver cenato con la famiglia in un ristorante nel quartiere Gianicolese. Poco dopo essere arrivata in albergo, si è sentita male ed è stata portata all’ospedale San Camillo, ma la corsa si è rivelata vana. Sul corpo è stata disposta l’autopsia al fine di chiarire l’esatta causa del decesso. La giovane era infatti allergica alle arachidi – i genitori avrebbero raccontato di averlo riferito ai camerieri – e l’ipotesi è che abbia mangiato un dessert che conteneva residui di frutta secca. La procura ha aperto un fascicolo per far luce sull’accaduto. La polizia ha già ascoltato i titolari del locale, mentre la Asl Roma 3 ha avviato le verifiche sulla presenza delle liste di allergeni nel locale. Articolo completo: Roma, turista 14enne morta dopo una cena al ristorante: aperta un’inchiesta dal blog Lettera43 Lettera43.it - Roma, turista 14enne morta dopo una cena al ristorante: aperta un’inchiesta Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Unainglese di 14 anni èper uno shock anafilatticoaverto con la famiglia in unnel quartiere Gianicolese. Pocoessere arrivata in albergo, si è sentita male ed è stata portata all’ospedale San Camillo, ma la corsa si è rivelata vana. Sul corpo è stata disposta l’autopsia al fine di chiarire l’esatta causa del decesso. La giovane era infatti allergica alle arachidi – i genitori avrebbero raccontato di averlo riferito ai camerieri – e l’ipotesi è che abbia mangiato un dessert che conteneva residui di frutta secca. La procura ha aperto un fascicolo per far luce sull’accaduto. La polizia ha già ascoltato i titolari del locale, mentre la Asl3 ha avviato le verifiche sulla presenza delle liste di allergeni nel locale. Articolo completo:unaaldal blog Lettera43

