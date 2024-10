Roma, la squadra spinge per il ritorno di De Rossi: i Friedkin vogliono un altro allenatore | CM.IT (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ivan Juric non è assolutamente saldo sulla panchina della Roma: molti giocatori vorrebbero il ritorno di De Rossi, ma ll club preferisce un altro allenatore Ivan Juric ha ricevuto una fiducia a tempo: una mossa scelta dal club anche per sondare meglio il mercato degli allenatori. I rapporti tra il croato e la squadra restano infatti molto tesi, soprattutto perché alcuni rappresentanti dello spogliatoio vorrebbero il ritorno di De Rossi. Daniele De Rossi (LaPresse) – calciomercato.itIl club, però, al momento non è convinto e preferirebbe un’altra soluzione rispetto a un DDR bis: nei piani della società – stando a quanto risulta a Calciomercato.it – c’è infatti un nuovo allenatore per questa e per la pRossima stagione. Un profilo straniero? Possibile, anche se in questo momento non vanno esclusi gli altri candidati italiani. Calciomercato.it - Roma, la squadra spinge per il ritorno di De Rossi: i Friedkin vogliono un altro allenatore | CM.IT Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ivan Juric non è assolutamente saldo sulla panchina della: molti giocatori vorrebbero ildi De, ma ll club preferisce unIvan Juric ha ricevuto una fiducia a tempo: una mossa scelta dal club anche per sondare meglio il mercato degli allenatori. I rapporti tra il croato e larestano infatti molto tesi, soprattutto perché alcuni rappresentanti dello spogliatoio vorrebbero ildi De. Daniele De(LaPresse) – calciomercato.itIl club, però, al momento non è convinto e preferirebbe un’altra soluzione rispetto a un DDR bis: nei piani della società – stando a quanto risulta a Calciomercato.it – c’è infatti un nuovoper questa e per la pma stagione. Un profilo straniero? Possibile, anche se in questo momento non vanno esclusi gli altri candidati italiani.

Roma, ultimi 90’ per Juric? De Rossi torna solo con Ranieri, Terzic l’alternativa: il retroscena su Tuchel

(sport.virgilio.it)

De Rossi con Ranieri come nuovo direttore tecnico e Terzic sono le prima alternative a Juric in caso di esonero dalla Roma. Spunta un retroscena tra i Friedkin e Tuchel ...

Roma, Pellegrini a faccia a faccia con i tifosi a Termini: squadra contestata dopo il ko di Firenze

(msn.com)

La Roma è tornata intorno alle 2 di questa mattina dopo la debacle di Firenze. Ad attendere la squadra alla Stazione Termini più di 50 tifosi che hanno contestato i giocatori. Il ...

VIDEO - Squadra contestata in stazione al rientro a Roma

(ilromanista.eu)

Circa 50 tifosi hanno atteso Pellegrini e compagni a Termini, dove alle due di notte è andato in scena un faccia a faccia con alcuni senatori ...

Roma, i “suoni” della crisi. Cori di rabbia dei tifosi e il silenzio dei Friedkin

(ilmessaggero.it)

I tifosi della Roma sono smarriti: il futuro fa paura. È la prima volta che la proprietà Friedkin si trova davanti a una crisi profonda, ma non è la prima volta che il club ...