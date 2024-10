Rimpasto di giunta, imminente la sostituzione di Currò: Laface e Bonasera in lizza per le nuove nomine (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Questione di ore, se non di pochi giorni per il primo cambio in giunta municipale. Oggi pomeriggio prevista una nuova riunione tra i vertici delle società partecipate e il sindaco mentre l'addio del repubblicano Pietro Currò da Palazzo Zanca è molto vicino. E sono due i nomi più probabili in Messinatoday.it - Rimpasto di giunta, imminente la sostituzione di Currò: Laface e Bonasera in lizza per le nuove nomine Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Questione di ore, se non di pochi giorni per il primo cambio inmunicipale. Oggi pomeriggio prevista una nuova riunione tra i vertici delle società partecipate e il sindaco mentre l'addio del repubblicano Pietroda Palazzo Zanca è molto vicino. E sono due i nomi più probabili in

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Regione, colpo di scena in: si va verso il ritorno di M5s; Sessa Aurunca – Tempo scaduto per Di Iorio che dovrà procedere con ildiper sostituire la Izzo e mantenere in maggioranza Gagliardo; Messina, prime voci di. Castelli ine addio di Campagna all'ATM?;, Frontini in “consultazione” con i suoi. Rischia Notaristefano, incertezza sul futuro di Franco, possibile ingresso di Poggi in; Emiliano pronto a portare inAzione e M5S, ma il Pd frena; Nella battaglia Lega-FdI irrompe il caso Chiarelli. Ladi Novara contro la ex vice; Leggi >>>

Rimpasto nella giunta Gualtieri, cosa succederà in Campidoglio?

(policymakermag.it)

Il sindaco di Roma Gualtieri ha cambiato gli assessori Gotor e Catarci, al loro posto Smeriglio e Bugarini. In bilico anche l'assessorato di Lucarelli.

Roma, Roberto Gualtieri ‘rimpasta’ la giunta: ecco chi entra e chi se ne va

(quotidiano.net)

Oltre ai due nuovi assessori, che prendono il posto di altrettanti dimissionari, un cambio di deleghe: all’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia affidata anche al competenza per la ‘Città dei 15 ...

Il rimpasto in un'ordinanza. Ufficiali i nuovi assessori, ecco tutte le deleghe

(romatoday.it)

C’è l’ordinanza ufficiale sul mini-rimpasto di giunta che, nei giorni scorsi ... Il segretario Enzo Foschi era all'oscuro della volontà di sostituire Andrea Catarci con Giulio Bugarini ...

Rimpasto nella giunta Gualtieri, un caso politico a sinistra

(informazione.it)

Il recente rimpasto nella giunta del sindaco di Roma , Roberto Gualtieri , ha sollevato un polverone politico, soprattutto all'interno dell'Alleanza Verdi Sinistra (Avs). La decisione di sostituire du ...