Ilfattoquotidiano.it - Reggio Emilia, 101 lavoratori in nero a 50 centesimi all’ora nei laboratori tessili: trovati materassi a terra per la notte

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Zhongli era senza permesso di soggiorno, arrivato in Italia dalla Cina in cerca di lavoro nel novembre dell’anno scorso. Operaio cucitore senza contratto, che tutti i giorni della settimana tirava dritto dalle 10 di mattina a mezza, pagato a cottimo qualche centinaio di euro al mese. Dormiva e mangiava sul luogo di lavoro. Muhammad viene da Lahor in Pakistan, dove ha lasciato la madre e due fratelli in povertà. Ha accettato di lavorare in uno tessile adopo quattro mesi di stenti a Bologna senza impiego. Naeem è spaventato perché ha lasciato la madre e due fratelli minori di 7 e 11 anni in Bangladesh: “Sono solo io che lavoro e mando loro i soldi. Domani come farò a mantenere la mia famiglia?”.