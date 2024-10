Raid Israele contro palazzina a Gaza: oltre 100 morti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sale ad almeno 109 morti, secondo la protezione Civile di Gaza, il bilancio dell'attacco lanciato all'alba dall'esercito israeliano contro un edificio residenziale che ospitava circa 200 sfollati a Beit Lahiya, nel nord della Striscia di Gaza. Ci sarebbero ancora circa 40 persone 'disperse sotto le macerie'. Intanto emerge come l'attacco di Israele all'Iran abbia probabilmente danneggiato una base gestita dai Guardiani della rivoluzione in cui vengono prodotti missili balistici e lanciati razzi nell'ambito di un programma spaziale, la base di Shahroud. La prova in alcune foto satellitari analizzate da Associated Press, che mostrano uno degli edifici principali della base distrutto. Liberoquotidiano.it - Raid Israele contro palazzina a Gaza: oltre 100 morti Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sale ad almeno 109, secondo la protezione Civile di, il bilancio dell'attacco lanciato all'alba dall'esercito israelianoun edificio residenziale che ospitava circa 200 sfollati a Beit Lahiya, nel nord della Striscia di. Ci sarebbero ancora circa 40 persone 'disperse sotto le macerie'. Intanto emerge come l'attacco diall'Iran abbia probabilmente danneggiato una base gestita dai Guardiani della rivoluzione in cui vengono prodotti missili balistici e lanciati razzi nell'ambito di un programma spaziale, la base di Shahroud. La prova in alcune foto satellitari analizzate da Associated Press, che mostrano uno degli edifici principali della base distrutto.

