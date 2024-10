Thesocialpost.it - Operaio muore mentre ripara l’ascensore: precipitato nel vuoto

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un grave incidente sul lavoro ha stroncato la vita di uncinquantenne originario di Reggio Calabria, deceduto in ospedale a Locri dopo un drammatico infortunio. L’uomo, impegnato in operazioni dizione all’interno di un ascensore in un edificio, ha subito una caduta nelper cause che sono ancora oggetto di accertamento. Arrivato in condizioni disperate presso l’ospedale di Locri, i tentativi di salvargli la vita sono risultati purtroppo vani. L’incidente ha destato grande attenzione e preoccupazione, mettendo in luce ancora una volta i rischi e le problematiche legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare in contesti complessi come le manutenzioni in edifici.