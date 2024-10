Ondata di furti in appartamento: dopo Vasto ora viene presa di mira San Salvo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Cresce l'allarme tra i cittadini sui furti in appartamento che nel corso dell'ultima settimana è cresciuto vertiginosamente di numero a Vasto e non solo. Perché adesso nel mirino dei ladri è finita anche la vicina San Salvo.Nella serata di ieri, 29 ottobre, ignoti si sono infatti introdotti Chietitoday.it - Ondata di furti in appartamento: dopo Vasto ora viene presa di mira San Salvo Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Cresce l'allarme tra i cittadini suiinche nel corso dell'ultima settimana è cresciuto vertiginosamente di numero ae non solo. Perché adesso nel mirino dei ladri è finita anche la vicina San.Nella serata di ieri, 29 ottobre, ignoti si sono infatti introdotti

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ondata di furti in appartamento: dopo Vasto ora viene presa di mira San Salvo; Ladri in azione, svaligiate due abitazioni; Ancora furti in appartamento a Vasto, stavolta preso di mira il quartiere San Paolo; Ondata di furti in casa a Capodimonte e ai Colli Aminei: "Insistete con le denunce"; I carabinieri spiegano le tecniche dei ladri dietro l’ondata estiva dei furti in casa a Roma; NUOVA ONDATA DI FURTI: COLPITA ABITAZIONE IN VIA DALMAZIA A SULMONA; Leggi >>>

Ladri in azione, svaligiate due abitazioni

(msn.com)

I malviventi hanno colpito tra le 15,15 e le 19,45 di domenica: ad accorgersi dell’accaduto sono stati i proprietari che al loro arrivo hanno notato l’appartamento di via delle Viole completamente ...

Ondata di furti a Trasacco, presa di mira un’altra casa, i cittadini: siamo preoccupati (foto)

(marsicalive.it)

Trasacco. Ondata di furti a Trasacco, i ladri tornano in azione, e, in alcuni casi, ritornano a rubare anche nelle ...

Mercogliano, furti anche di giorno: è paura tra i residenti

(ilmattino.it)

Tornano paura, preoccupazione e rabbia a Mercogliano, per una serie di furti e alcuni tentativi sventati, in diverse abitazioni anche nel centro del paese. Nella scorsa settimana sono ...

Emergenza furti, ecco il vademecum da rispettare per dormire sonni tranquilli

(padovaoggi.it)

Video Ondata furti Video Ondata furti

Siamo ormai entrati in quella parte dell'anno in cui la malavita specializzata in reati predatori cala i suoi assi per tentare di arraffare refurtiva e mettere in ginocchio famiglie e commercianti ...