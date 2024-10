Nuova ciclabile dal centro alle frazioni, al via le operazioni del secondo tratto - FOTO (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Comincia a prendere forma la Nuova pista ciclabile che collegherà in sicurezza la città alla frazione di Boara, passando da Pontegradella. Un intervento atteso dalla comunità da decenni: l'opera complessiva è di oltre 3 milioni di euro.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIl Ferraratoday.it - Nuova ciclabile dal centro alle frazioni, al via le operazioni del secondo tratto - FOTO Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Comincia a prendere forma lapistache collegherà in sicurezza la città alla frazione di Boara, passando da Pontegradella. Un intervento atteso dalla comunità da decenni: l'opera complessiva è di oltre 3 milioni di euro.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIl

NUOVA CICLABILE PER BOARA, INIZIATE LE OPERAZIONI ANCHE AL SECONDO LOTTO. INTERVENTO COMPLESSIVO DA OLTRE 3 MILIONI DI EURO

Ferrara, 30 ott - Inizia a prendere forma la nuova ciclabile che collegherà in sicurezza la città alla frazione di Boara, passando da Pontegradella. Un intervento atteso dalla comunità da decenni: ...

