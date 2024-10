Milan-Napoli, su Dazn nemmeno in chiaro raggiunti i due milioni di telespettatori (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milan-Napoli fa boom di audience su Dazn Ecco di seguito quanto riportato da Calcio&Finanza: «Una sfida che, guardando al tema degli ascolti, è stata seguita in diretta da quasi 1,9 milioni di spettatori su Dazn (1.883.064), con la sfida che era aperta non solo agli abbonati alla piattaforma streaming ma anche fino a due milioni di utenti non abbonati che potevano seguire la partita gratuitamente. Nel dettaglio, i numeri rappresentano il secondo miglior ascolto per una partita di Serie A nella stagione in corso su Dazn, dietro al Derby della Madonnina tra Inter e Milan che ha totalizzato quasi 2 milioni di audience. Ilnapolista.it - Milan-Napoli, su Dazn nemmeno in chiaro raggiunti i due milioni di telespettatori Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)fa boom di audience suEcco di seguito quanto riportato da Calcio&Finanza: «Una sfida che, guardando al tema degli ascolti, è stata seguita in diretta da quasi 1,9di spettatori su(1.883.064), con la sfida che era aperta non solo agli abbonati alla piattaforma streaming ma anche fino a duedi utenti non abbonati che potevano seguire la partita gratuitamente. Nel dettaglio, i numeri rappresentano il secondo miglior ascolto per una partita di Serie A nella stagione in corso su, dietro al Derby della Madonnina tra Inter eche ha totalizzato quasi 2di audience.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, suin chiaro raggiunti i due milioni di telespettatori; Dove vedere ilstasera in diretta streaming | News IT; Fonseca, questonon è da Scudetto: e forseda Champions …;0-2, Antonio Conte in conferenza stampa: «Scudetto? Non ci nascondiamo, ma restiamo umili»; Manna a: "Prematuro parlare di scudetto, arriveranno momenti difficili ma siamo contenti"; Come vederein streaming gratis, anche dall'estero; Leggi >>>

Milan - Napoli "in chiaro" su DAZN è stata vista da circa 1,9 milioni di spettatori

(hdblog.it)

La sfida di ieri sera tra Milan e Napoli, giocata a San Siro e vinta dalla squadra partenopea guidata da Antonio Conte per due reti a zero, ha rappresentato un ritorno significativo per il calcio ital ...

Milan-Napoli gratis non sfonda negli ascolti

(panorama.it)

Tanti ma non tantissimi. Non il botto che si poteva attendere vista la trasmissione 'aperta' anche a due milioni, massimo, di non abbonati. Milan-Napoli di martedì sera 29 ottobre ha raccolto su DAZN ...

Conte: "Incredibile quanto fatto in 10 giornate. Scudetto? Nessuno gioca a nascondino. Lukaku pronto a morire"

(areanapoli.it)

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo del Napoli contro il Milan. 'L'obiettivo a inizio anno era tornare in Europa'.

Come vedere Milan-Napoli di stasera 29 Ottobre gratis su DAZN e TIMVision?

(tech.everyeye.it)

Ecco tutto quello che c'è da sapere per accedere alla diretta gratuita del big match tra Milan e Napoli di Serie A in programma stasera.