Milan-Napoli, Fonseca: “Non possiamo subire questo tipo di gol” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Paulo Fonseca, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Napoli, partita della 10^ giornata della Serie A 2024-2025 Pianetamilan.it - Milan-Napoli, Fonseca: “Non possiamo subire questo tipo di gol” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Paulo, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di, partita della 10^ giornata della Serie A 2024-2025

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Milan-Napoli, Fonseca: “Sono più fiducioso che mai. Giocando così…”; Conte, hai visto? Milan-Napoli, Fonseca decimato: ne perde altri due; Probabili formazioni Milan Napoli: Fonseca non cambia; Fonseca non dimentica Bologna: “Noi penalizzati. Ecco chi può vincere lo Scudetto”; Milan-Napoli, Eranio: “Dura senza Theo e Reijnders. Fonseca? Non sono convinto …”; Milan-Napoli, Fonseca netto sullo Scudetto: poi svela la sua vera preoccupazione; Leggi >>>

Milan-Napoli: Conte svela il vero obiettivo, spunta il tweet di ADL. Ma Fonseca crede ancora nello Scudetto

(sport.virgilio.it)

Il Napoli batte 2-0 il Milan e blinda la vetta. Conte: Noi favoriti? Dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Fonseca recrimina per le chance sprecate.

Milan, Fonseca: "Nessuno ha mai vinto o perso lo Scudetto dopo 9 giornate. Leao? Non devo pregare i giocatori"

(msn.com)

Si ferma il Milan. I rossoneri perdono 2-0 contro il Napoli a San Siro e scivolano a -11 dagli azzurri primi in classifica, pur con una partita in meno per il rinvio.

Fonseca salva il Milan contro il Napoli: “Mai visto perdere o vincere lo scudetto dopo solo 9 giornate”

(fanpage.it)

Nel post Milan-Napoli, Paulo Fonseca ha voluto estrapolare la parte positiva di una sconfitta che brucia: "Mentalità, gioco e reazione" ha sottolineato ...

Milan, Fonseca: "Addio scudetto? Nessuno lo ha mai vinto o perso in nove partite"

(sportmediaset.mediaset.it)

Il tecnico portoghese: "La differenza l'hanno fatta le occasioni sfruttate da loro e fallite da noi: in questo dobbiamo migliorare" ...