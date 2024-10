Milan-Napoli, Conte: “Scudetto? Nessuno si nasconde. Questo gruppo …” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ieri sera Milan-Napoli è finita 0-2 per i partenopei, primi in classifica anche grazie al lavoro che sta facendo l'allenatore, Antonio Conte. Pianetamilan.it - Milan-Napoli, Conte: “Scudetto? Nessuno si nasconde. Questo gruppo …” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ieri seraè finita 0-2 per i partenopei, primi in classifica anche grazie al lavoro che sta facendo l'allenatore, Antonio

Milan-Napoli 0-2, i tifosi credono allo Scudetto con Conte in panchina?

Dopo la vittoria di San Siro per 0-2 contro il Milan di Paulo Fonseca, i tifosi del Napoli iniziano a sognare e in città si sente pronunciare la parola Scudetto. Per alcuni, ...

Milan-Napoli 0-2, quando Conte ha vinto lo scudetto: dov'era dopo 10 giornate?

Otto vittorie, un pareggio, una sconfitta, la prima giornata a Verona contro l'Hellas. Un passaggio a vuoto che ha trasformato il Napoli di Antonio Conte, primatista in Serie A. Una abitudine ...

Milan-Napoli 0-2, Antonio Conte in conferenza stampa: «Scudetto? Non ci nascondiamo, ma restiamo umili»

Voleva rifarsi e lo ha fatto con gli interessi. Antonio Conte padrone a San Siro, come era stato anche ai tempi dell'Inter. L'allenatore azzurro ...

Milan-Napoli: Conte svela il vero obiettivo, spunta il tweet di ADL. Ma Fonseca crede ancora nello Scudetto

(sport.virgilio.it)

Il Napoli batte 2-0 il Milan e blinda la vetta. Conte: Noi favoriti? Dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Fonseca recrimina per le chance sprecate.