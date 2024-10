Milan, Morata: "Ci sono cose che non girano. Possiamo solo lavorare di più" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Milan cade in casa contro il Napoli, che si impone per 2-0 nella decima giornata di Serie A. Al termine della gara, l`attaccante spagnolo Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilcade in casa contro il Napoli, che si impone per 2-0 nella decima giornata di Serie A. Al termine della gara, l`attaccante spagnolo

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Condò: "Oggi Leao meglio di Okafor, Chukwueze e Morata hanno giocato bene"; Milan, Ziliani durissimo: “Morata, Abraham, Jovic: non valgono mezzo Giroud”; Milan, Morata: "Ci sono cose che non girano. Possiamo solo lavorare di più"|Serie A; Milan-Napoli, probabili formazioni: Fonseca senza Leao, c'è Camarda dietro Morata; Il Milan avrà il suo Lukaku: scelta definitiva dopo il disastro Morata-Abraham | Ecco quando arriva; Morata names ‘only thing’ Milan can do after loss against ‘more clinical’ Napoli; Leggi >>>

Milan, Morata: "Ci sono cose che non girano. Possiamo solo lavorare di più"

(calciomercato.com)

Il Milan cade in casa contro il Napoli, che si impone per 2-0 nella decima giornata di Serie A. Al termine della gara, l`attaccante spagnolo Alvaro Morata è intervenuto.

Milan – Napoli: Morata la riapre subito ma il gol viene annullato! – VIDEO

(generationsport.it)

Milan – Napoli: Alvaro Morata accorcia le distanze dopo appena 2' dal fischio d’inizio del secondo tempo ma il gol viene annullato Gol annullato per Morata in Milan – Napoli, l’attaccante spagnolo ...

PRESS CONFERENCE - Milan, Morata: "Sono orgoglioso dei miei compagni, abbiamo fatto una buona partita contro un Napoli primo"

(napolimagazine.com)

MILANO - Alvaro Morata, attaccante del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, dopo il Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Dobbiamo essere positivi, noi abbi ...

Milan-Napoli, MOVIOLA LIVE: il Var toglie un gol a Morata

(msn.com)

Milan-Napoli è uno dei tre anticipi della decima giornata di Serie A, turno infrasettimanale del campionato: calcio d`inizio alle 20.45, ...