Maltempo, è strage in Spagna: oltre 50 morti, le auto trascinate via dall’alluvione (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Vaste zone della Spagna sono state colpite da forti piogge, le più colpite l’Andalusia e soprattutto la regione di Valencia, dove almeno 51 persone sono morte a causa delle piogge torrenziali provocate dalla “tempesta Dana” che si è abbattuta nelle ultime 48 ore sulla Spagna. Una vera e propria strage che ha sconvolto l’Europa in queste ore.Leggi anche: Maltempo in Spagna, alluvioni e allagamenti: almeno 51 morti, ci sono ancora dispersi Il diluvio che ha portato fino a 200 litri di pioggia per metro quadrato in poche ore, quasi la metà delle precipitazioni annuali previste per la zona. Le inondazioni hanno intrappolato decine di residenti nelle loro case, con drammatici salvataggi. A Valencia, le inondazioni improvvise si sono unite ai fiumi che hanno rotto gli argini, cosa che si è verificata anche nella provincia di Malaga. Thesocialpost.it - Maltempo, è strage in Spagna: oltre 50 morti, le auto trascinate via dall’alluvione Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Vaste zone dellasono state colpite da forti piogge, le più colpite l’Andalusia e soprattutto la regione di Valencia, dove almeno 51 persone sono morte a causa delle piogge torrenziali provocate dalla “tempesta Dana” che si è abbattuta nelle ultime 48 ore sulla. Una vera e propriache ha sconvolto l’Europa in queste ore.Leggi anche:in, alluvioni e allagamenti: almeno 51, ci sono ancora dispersi Il diluvio che ha portato fino a 200 litri di pioggia per metro quadrato in poche ore, quasi la metà delle precipitazioni annuali previste per la zona. Le inondazioni hanno intrappolato decine di residenti nelle loro case, con drammatici salvataggi. A Valencia, le inondazioni improvvise si sono unite ai fiumi che hanno rotto gli argini, cosa che si è verificata anche nella provincia di Malaga.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Alluvione in Spagna, strage a Valencia: "Oltre 50 morti", le news di oggi; Spagna travolta dal maltempo, strage a Valencia: più di 50 morti a causa dell'alluvione; Alluvione in Spagna, 51 morti a Valencia: cosa sta succedendo in Andalusia – Il video; Valencia travolta dall'alluvione: oltre 10 vittime, ci sono anche bambini; Tempesta a Minorca nelle Baleari con decine di auto trascinate dalla corrente, persone salvate sui tetti; Meteo, le "supercelle" e temporali al Nord, ancora 40°C al Centro-Sud; Leggi >>>

Forte maltempo in Spagna, oltre 50 vittime per le piogge torrenziali

(secondopianonews.it)

Almeno 51 persone sono morte a causa delle inondazioni nella provincia di Valencia, in Spagna, come confermato questa mattina dal Centro di Coordinamento Operativo Integrato del Ministero degli ...

Alluvione in Spagna, è strage a Valencia: le immagini apocalittiche

(msn.com)

Dramma alluvione in Spagna con la zona di Valencia in ginocchio: vittime e danni ingenti sono stati confermati dalle autorità. Fiumi d’acqua per le strade, muri abbattuti e abitazioni devastante ma so ...

Spagna travolta dal maltempo, strage a Valencia: più di 50 morti a causa dell'alluvione

(msn.com)

In alcune località sono caduti fino a 30 centimetri di pioggia in poche ore Maltempo, in Spagna decine di morti in tutto il Paese a causa delle alluvioni: tra le città più colpite Valencia Diverse per ...

Catastrofe in Spagna, inondazioni devastanti a Valencia, 51 vittime accertate (VIDEO)

(blogsicilia.it)

Gravi inondazioni in Spagna colpiscono Valencia e Andalusia: bilancio delle vittime sale a 51 con diverse persone ancora disperse.