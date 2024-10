L'ex presidente dell'Ordine degli avvocati ha patteggiato un anno e quattro mesi per peculato (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'ex presidente dell'Ordine degli avvocati di Genova, Alessandro Vaccaro, ha patteggiato una condanna a un anno e quattro mesi per peculato. La vicenda risale al periodo in cui Vaccaro era tesoriere dell'Organismo forense congressuale: nel 2018 e 2019 avrebbe spostato 213 mila euro dai conti Genovatoday.it - L'ex presidente dell'Ordine degli avvocati ha patteggiato un anno e quattro mesi per peculato Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'exdi Genova, Alessandro Vaccaro, hauna condanna a unper. La vicenda risale al periodo in cui Vaccaro era tesoriere'Organismo forense congressuale: nel 2018 e 2019 avrebbe spostato 213 mila euro dai conti

Per l'accusa Alessandro Vaccaro avrebbe sottratto quasi 215mila euro quando era tesoriere dell'Organismo forense congressuale per poi restituirli ...

L'ex presidente dell'Ordine degli Avvocati di Genova, Alessandro Vaccaro, ha patteggiato una condanna a un anno e quattro mesi per peculato. La vicenda risale al periodo in cui Vaccaro era tesoriere d ...

Genova. Nel 2018 e nel 2019 ha sottratto, spostandoli sul suo conto personale quasi 215mila euro dai conti dell’Ocf (Organismo congressuale forense) di cui era tesoriere, per poi restituirli nel tempo ...

LIVORNO. Dopo la querela del suo successore, per l’ex presidente dell’Ordine degli architetti di Livorno, è stato disposto il sequestro di 237.681,47 euro, di cui 143.000 già recuperati dalla guardia ...