La Spagna in ginocchio: almeno 50 morti, Valencia è allagata, decine di dispersi, Sanchez convoca un Comitato di crisi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) decine di morti in Spagna per le improvvise alluvioni che hanno travolto la provincia di Valencia, decine sono i dispersi, le ricerche sono rese difficili dalle condizioni meteo che stanno anche ostacolando il recupero dei cadaveri. I fiumi d’acqua hanno inondato le strade, abbattendo muri e devastando abitazioni ai piani bassi. I media locali, in La Spagna in ginocchio: almeno 50 morti, Valencia è allagata, decine di dispersi, Sanchez convoca un Comitato di crisi L'Identità. Lidentita.it - La Spagna in ginocchio: almeno 50 morti, Valencia è allagata, decine di dispersi, Sanchez convoca un Comitato di crisi Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)diinper le improvvise alluvioni che hanno travolto la provincia disono i, le ricerche sono rese difficili dalle condizioni meteo che stanno anche ostacolando il recupero dei cadaveri. I fiumi d’acqua hanno inondato le strade, abbattendo muri e devastando abitazioni ai piani bassi. I media locali, in Lain50diundiL'Identità.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Spagna in ginocchio per alluvioni: oltre 50 morti a Valencia – Video; Alluvione Spagna, Valencia travolta dalle inondazioni: decine di morti. Dispersi e auto portate via dalla corrente. I video sui social: «L'apocalisse»; Alluvione in Spagna, strage a Valencia: "40 morti", le news di oggi; Il ciclone Dana fa almeno 51 morti. Valencia in ginocchio; Alluvione in Spagna, Valencia in ginocchio: almeno 50 i morti e decine i dispersi | Ultimi aggiornamenti; Maltempo in Spagna alluvioni e allagamenti | almeno 13 morti ci sono anche dispersi; Leggi >>>

Alluvione in Spagna, Valencia in ginocchio: almeno 50 i morti e decine i dispersi | Ultimi aggiornamenti

(ultimenotizieflash.com)

Le ultime notizie dalla Spagna dopo l'alluvione a Valencia: il bilancio è drammatico, sono almeno 50 i morti e decine al momento i dispersi. Ecco gli aggiornamenti ...

La Spagna colpita da alluvioni: almeno 51 morti nell'area di Valencia

(msn.com)

Un'ondata di maltempo senza precedenti ha colpito la regione di Valencia con alluvioni continue e la morte di decine di persone ...

SPAGNA - Sovraccarico al ginocchio per Yamal, l'attaccante tornerà a Barcellona

(napolimagazine.com)

Riporta la notizia Mundo Deportivo, che aggiunge che gli esami strumentali effettuati a mezzogiorno hanno rivelato un sovraccarico al ginocchio, che gli impedirà quindi di giocare la partita contro la ...

Civitanovese choc, Spagna in ginocchio: squalifica immensa!

(youtvrs.it)

SERIE D – Rosso contro il Notaresco, sette turni di stop per calcio ad avversario e mani sul petto all’arbitro Rapporto difficile con gli arbitri per Stefano Spagna, attaccante della Civitanovese, ...