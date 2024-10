La ferrovia Agrigento - Porto Empedocle compie 150 anni: treni storici speciali per 2 giorni (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il primo novembre del 1874, esattamente 150 anni fa, veniva inaugurato il tronco di linea Comitini – Girgenti - Porto Empedocle della ferrovia Palermo – Roccapalumba – Porto Empedocle, lunga complessivamente 144 km e completamente aperta all’esercizio due anni più tardi nel dicembre del 1876. Agrigentonotizie.it - La ferrovia Agrigento - Porto Empedocle compie 150 anni: treni storici speciali per 2 giorni Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il primo novembre del 1874, esattamente 150fa, veniva inaugurato il tronco di linea Comitini – Girgenti -dellaPalermo – Roccapalumba –, lunga complessivamente 144 km e completamente aperta all’esercizio duepiù tardi nel dicembre del 1876.

I 150 anni della ferrovia Agrigento-Porto Empedocle, ecco tutte le iniziative

Per la prima volta, un treno “Espresso” di FS Treni Turistici Italiani percorrerà l’intera tratta da Palermo a Porto Empedocle: un convoglio turistico, punta di diamante dell’offerta commerciale di FS ...

L'iniziativa: da Palermo ad Agrigento e Porto Empedocle con il treno turistico di Fs

Il 1° novembre del 1874, esattamente 150 anni fa, veniva inaugurato il tronco di linea Comitini-Girgenti (l’odierna Agrigento)-Porto Empedocle della ferrovia Palermo-Roccapalumba-Porto Empedocle, lung ...

A Porto Empedocle avviati i lavori per migliorare le manovre di accosto di navi e traghetti, gli interventi

Sono iniziati ieri nel porto di Porto Empedocle i lavori di spostamento dei sedimenti da un’area operativa a una abbandonata sempre in ambito portuale. E, più precisamente, dallo specchio acqueo ...

Migranti, Carmina (M5S): "A Porto Empedocle stessa struttura che c'è in Albania"

Il deputato, nonché ex sindaco: "Quanto ci costa? Ancora una volta solo uno spot elettorale in vista delle prossime regionali pagato con i soldi degli italiani” ...