La America’s Cup torna ad Auckland? New Zealand sonda il terreno con il governo | Dalton pone le condizioni

Team New Zealand sta decidendo dove e quando disputare la prossima edizione della America's Cup, dopo aver conquistato il trofeo sportivo più antico del mondo per la terza volta consecutiva. Sono passate un paio di settimane dal sigillo nelle acque di Barcellona e ormai lo scenario sembrava designato, con Valencia in pole position per ospitare la massima competizione velica nel 2026 o nel 2027, ma nelle ultime ore sono cresciute le quotazioni di un ritorno ad Auckland. I Kiwi potrebbero decidere di difendere la Vecchia Brocca nel loro golfo di Hauraki, come ha dichiarato il CEO Grant Dalton in un'intervista concessa alla testata neozelandese Stuff: "Il messaggio è semplice: siamo assolutamente sinceri nel dire che se possiamo portare a casa questa coppa, lo faremo".

