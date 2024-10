Ilrestodelcarlino.it - In tangenziale a Bologna con la cocaina: arrestato

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 - Era stato condannato per i reati di tentata estorsione in concorso, danneggiamento aggravato e furto aggravato, tutti reati commessi a Taranto. Per questo motivo i poliziotti della Squadra Mobile hanno proceduto a dare esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 52 anni, italiano, residente in città. L'ordine di carcerazione era stato emesso il 22 ottobre e così quando gli agenti hanno identificato l'uomo nelle vicinanze del Mercato delle Erbe di via Ugo Bassi, dopo le formalità di rito, lo hanno portato nel carcere Sant'Anna di Modena. Il cinquantaduenne, pregiudicato per per reati contro il patrimonio commessi in varie parti d'Italia, tra cui la provincia didove in passato ha scontato anche gli arresti domiciliari, deve scontare 5 anni e sei mesi di reclusione.