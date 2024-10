Il video: massacrano ragazzo straniero di botte mentre nessuno interviene (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il video è brutale, come l'aggressione che ritrae. Francesco Emilio Borrelli ha postato sui social le immagini dell'episodio violento avvenuto domenica a Castellammare di Stabia, dove presso la cassa armonica della villa comunale un giovane straniero è stato pestato da un gruppo di ragazzi Napolitoday.it - Il video: massacrano ragazzo straniero di botte mentre nessuno interviene Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilè brutale, come l'aggressione che ritrae. Francesco Emilio Borrelli ha postato sui social le immagini dell'episodio violento avvenuto domenica a Castellammare di Stabia, dove presso la cassa armonica della villa comunale un giovaneè stato pestato da un gruppo di ragazzi

E' stato il quotidiano Metropolis a ricostruire l'accaduto. Per cause ancora da accertare in dieci hanno accerchiato un ragazzo straniero di nazionalità bengalese che sembra fosse ubriaco, ...

