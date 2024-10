Il sottopasso che verrà chiuso per allargare la ferrovia (Di mercoledì 30 ottobre 2024) verrà chiuso il sottopasso di viale Matteotti a Parabiago. Per il momento non è ancora chiaro quando scatterà la serrata, ma dal comune di Parabiago hanno fatto sapere che il collegamento verrà interrotto tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre.Per il momento non è stato definito un Milanotoday.it - Il sottopasso che verrà chiuso per allargare la ferrovia Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)ildi viale Matteotti a Parabiago. Per il momento non è ancora chiaro quando scatterà la serrata, ma dal comune di Parabiago hanno fatto sapere che il collegamentointerrotto tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre.Per il momento non è stato definito un

Il sottopasso che verrà chiuso per allargare la ferrovia

Il sottopasso di Parabiago verrà chiuso tra fine novembre e inizio dicembre per i lavori del quarto binario tra Rho e Parabiago ...

Imminente la chiusura del sottopasso di viale Matteotti a Parabiago: arriva il potenziamento della ferrovia

Nell’ambito dei lavori di potenziamento ferroviario Rho/Parabiago, è prossima la chiusura del sottopasso di viale Matteotti a Parabiago. Più precisamente, i ...

Il sottopasso ferroviario di via Ciulli a Prato sarà riaperto ... che determinò il sequestro probatorio e la chiusura dell'arteria da parte della magistratura che indagava sull'accaduto. Gli anni e ...

Si è provveduto, tra i vari interventi, anche alla verifica della sicurezza dell’accesso al sottopasso ferroviario da via Gavazzeni, chiuso per ... In particolare verranno monitorate le vie ...