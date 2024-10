Ilnapolista.it - Il Napoli è Antonio Conte in purezza

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tranquillità C’è qualcosa di ineffabile nel modo in cui ilha vinto per 2-0 a San Siro. È un discorso di sicurezza che non è proprio assoluta, che non può esserlo, visto che la squadra diha anche vissuto dei momenti di difficoltà e ha concesso alcune occasioni al Milan – ma sarebbe impensabile giocare un’intera partita a Milano, contro il Milan, senza che i rossoneri costruiscano qualcosa in chiave offensiva. Allora forse il termine più giusto è tranquillità: ilha approcciato e gestito la partita in modo tranquillo, consapevole, maturo. Sia a livello tattico che a livello emotivo. La squadra diha trovato subito il vantaggio e questo ha aiutato, aiuta sempre, ma in fondo – come vedremo – anche il gol di Lukaku è un microevento dall’enorme significato tattico.