Il Mossad il Vaticano i soldi per spiare i dipendenti | gli affari di Equalize con aziende e servizi segreti

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il tariffario diprevedeva 250 euro per la localizzazione di un cellulare. Quindicimila per un dossier completo su qualcuno usando le banche dati violate. E ventimila per inserire un trojan nel suo telefonino. E a via Pattari 6 si presentavano a pagare molti clienti prestigiosi. Come Eni, Erg, Barilla, Mediolanum, Heineken, Brt e l’ex Ilva. Ma anche la Fenice Benefit Srl, società romana di edilizia, che ha pagato un milione di euro di parcelle. E il gruppo di Carmine Gallo ed Enrico Pazzali vendeva informazioni segrete per la nostra sicurezza anche a «di intelligence stranieri». Tra cui ile il. Mentre Samuele Calamucci si vantava di essere amico dell’ex sottosegretario M5s alla Difesa Angelo Tofalo e incon Mirko Lapi, collaboratore dell’ex ministra Elisabetta Trenta. Ile Marcell Jacobs Tra gli spiati invece c’è Marcell Jacobs.