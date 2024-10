Il governo vuole assumere 10mila infermieri indiani (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Circa 10mila infermieri potrebbero presto arrivare dall'India a compensare la carenza ormai strutturale di personale negli ospedali italiani. Lo ha annunciato il ministro della Salute Orazio Schillaci, spiegando di averne già parlato con la viceministra indiana durante il G7 Salute. "In India ci Europa.today.it - Il governo vuole assumere 10mila infermieri indiani Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Circapotrebbero presto arrivare dall'India a compensare la carenza ormai strutturale di personale negli ospedali italiani. Lo ha annunciato il ministro della Salute Orazio Schillaci, spiegando di averne già parlato con la viceministra indiana durante il G7 Salute. "In India ci

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Il ministro Schillaci vuole assumere 10 mila infermieri indiani negli ospedali; In arrivo 10 mila infermieri dall'India: tappe e requisiti del piano del governo; Paderno Dugnano, doveva essere operato per un tumore alla prostata ma gli amputano l'avambraccio destro: «Errore medico; Lavoro, in Sicilia 30 mila euro in tre anni alle imprese per ogni assunzione; Il governo vuole l’università dei precari; Sicilia, 40 milioni di incentivi per assumere - ItaliaOggi.it; Leggi >>>

Il governo vuole più soldati e altamente specializzati

(msn.com)

«Il governo si appresta a varare un decreto legislativo ... Si parla di una riserva con 10mila persone da mobilitare in caso di emergenza e di guerra. Nel corso dell'incontro, durato circa ...

Bonus mobili, il governo vuole prorogarlo

(wired.it)

Questo tetto è stato ridotto negli anni, passando dai 10mila euro del 2022 agli 8.000 euro del 2023. Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha confermato che nel 2025 non avverrà nessun ...

Simone Collini

(greenreport.it)

Il motivo? «Servono ulteriori approfondimenti», è l... Il governo vuole aumentare la capacità di rigassificazione nazionale e ha deciso di stanziare 30 milioni di euro l’anno fino al 2043 ...

Stellantis, i sindacati vogliono portare 10mila lavoratori a Roma. “Il governo e l’Europa chiamati a dare soluzione”

(informazione.it)

Video governo vuole Video governo vuole

(Fim Cisl) Il 2024 è un anno cruciale per la sorte dell’ex Fiat. Lo sciopero dell’auto vuole impedire la morte del Lingotto, il made in Italy un tempo cardine dell’industria nazionale.