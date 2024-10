Il 600 napoletano in mostra al Museo Diocesano di Donnaregina (Di mercoled√¨ 30 ottobre 2024) Capolavori del Seicento napoletano, da Battistello a Luca Giordano appartenenti alla collezione di Giuseppe De Vito da domani saranno in mostra per la prima volta a¬†Napoli¬†al Museo Diocesano di Donnaregina proponendo temi e figure sacre. Il Museo intreccia cos√¨ la spiritualit√† con l‚Äôarte e la cultura in occasione del secondo Giubileo di Papa Francesco per catturare l‚Äôinteresse dei pellegrini ma anche dei tanti turisti che approderanno a¬†Napoli¬†nel 2025. De Vito (Portici 1924 ‚Äď Firenze 2015), √® stato un grande collezionista e studioso di pittura napoletana del Seicento, conservata nella villa di Olmo a Vaglia, presso Firenze, sede della Fondazione Giuseppe e Margaret De Vito per la Storia dell‚ÄôArte Moderna a¬†Napoli¬†. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoled√¨ 30 ottobre 2024) Capolavori del Seicento, da Battistello a Luca Giordano appartenenti alla collezione di Giuseppe De Vito da domani saranno inper la prima volta a¬†Napoli¬†aldiproponendo temi e figure sacre. Ilintreccia cos√¨ la spiritualit√† con l‚Äôarte e la cultura in occasione del secondo Giubileo di Papa Francesco per catturare l‚Äôinteresse dei pellegrini ma anche dei tanti turisti che approderanno a¬†Napoli¬†nel 2025. De Vito (Portici 1924 ‚Äď Firenze 2015), √® stato un grande collezionista e studioso di pittura napoletana del Seicento, conservata nella villa di Olmo a Vaglia, presso Firenze, sede della Fondazione Giuseppe e Margaret De Vito per la Storia dell‚ÄôArte Moderna a¬†Napoli¬†.

