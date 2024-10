Anticipazionitv.it - Grande Fratello 25, Eleonora Cecere parla dopo il ritiro: i problemi delle sue figlie e il commento su suo marito

Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)ha abbandonato il25, scelta che ha spiegato in un’intervista a Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini.l’arrivo delin studio, che le ha chiesto di tornare a casa,ha riflettuto sul benesseresue, in particolare sulla difficoltà del primo distacco. “Il problema è stato che per le bambine era la prima volta che erano lontane da me,” ha dichiarato,ndo diche si riflettevano sulla loro scuola e sul suo stato d’animo.ha risposto alle critiche di maschilismo, sottolineando che “siamo quattro corpi e un’anima”. Scopriamo i dettagli della sua decisione e le sue parole.