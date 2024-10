Giovani aggrediti fuori dalla discoteca: "Perché i responsabili sono ancora liberi?" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) sono passati 18 giorni da quando un gruppo di Giovanissimi ha aggredito due ragazzi della Valmalenco all'esterno di una discoteca di Albosaggia. Oggi, a distanza di quasi tre settimane, i responsabili della violenta rapina non sono ancora stati individuati dai carabinieri, titolari delle indagini Sondriotoday.it - Giovani aggrediti fuori dalla discoteca: "Perché i responsabili sono ancora liberi?" Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)passati 18 giorni da quando un gruppo dissimi ha aggredito due ragazzi della Valmalenco all'esterno di unadi Albosaggia. Oggi, a distanza di quasi tre settimane, idella violenta rapina nonstati individuati dai carabinieri, titolari delle indagini

Accoltellamento fuori da una discoteca a Ostiense: gravi tre ragazzi

Aggrediti all’uscita di un locale, i giovani sono stati trasportati in ospedale in codice rosso Nella notte di domenica, tre ragazzi sono stati accoltellati in zona Ostiense, a Roma, all ...

Spedizione punitiva fuori dalla discoteca. Botte e coltellate, gravi tre ragazzi

Erano appena usciti da una discoteca quando sono stati aggrediti da una quindicina di ... Una settimana fa pare abbiano avuto un diverbio con dei giovani che non conoscevano dopo una serata ...

Coltellate fuori alla discoteca a San Nicola la Strada, Daspo di due anni per tre giovani

Coltellate all'esterno di una discoteca: Daspo per tre giovani casertani. La polizia di Caserta, nell’ambito delle attività dirette a contrastare il fenomeno della ...

Spedizione punitiva fuori dalla discoteca. Botte e coltellate, gravi tre ragazzi

Tre ragazzi sono stati accoltellati da una quindicina di coetanei sudamericani fuori da una discoteca ... Erano appena usciti da una discoteca quando sono stati aggrediti da una quindicina di ...