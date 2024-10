Gaza, l’ultima proposta sul tavolo: un mese di tregua per il rilascio di almeno 11 ostaggi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un mese di tregua in cambio della liberazione di 11-14 ostaggi. È quanto prevede l’ultima proposta di accordo posta sul tavolo dei negoziati per arrivare a un cessate il fuoco, per quanto temporaneo, nella Striscia di Gaza. Lo scrive Ynet, spiegando che l’ultima proposta è stata presentata ai mediatori del Qatar dal capo del Mossad David Barnea, da poco tornato in Israele da Doha. Manifestazione per la liberazione degli ostaggi israeliani (Getty Images).L’accordo ipotizzato non richiederebbe un ritiro completo dell’Idf da Gaza La proposta di accordo, nello specifico, prevede il rilascio delle donne e degli anziani ancora trattenuti da Hamas nella Striscia di Gaza, oltre alla scarcerazione di detenuti palestinesi. Ynet, come detto, ha attribuito la proposta al team negoziale di Israele. Channel 12 ha riferito che erano stati i mediatori del Qatar a presentare il quadro. Lettera43.it - Gaza, l’ultima proposta sul tavolo: un mese di tregua per il rilascio di almeno 11 ostaggi Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Undiin cambio della liberazione di 11-14. È quanto prevededi accordo posta suldei negoziati per arrivare a un cessate il fuoco, per quanto temporaneo, nella Striscia di. Lo scrive Ynet, spiegando cheè stata presentata ai mediatori del Qatar dal capo del Mossad David Barnea, da poco tornato in Israele da Doha. Manifestazione per la liberazione degliisraeliani (Getty Images).L’accordo ipotizzato non richiederebbe un ritiro completo dell’Idf daLadi accordo, nello specifico, prevede ildelle donne e degli anziani ancora trattenuti da Hamas nella Striscia di, oltre alla scarcerazione di detenuti palestinesi. Ynet, come detto, ha attribuito laal team negoziale di Israele. Channel 12 ha riferito che erano stati i mediatori del Qatar a presentare il quadro.

