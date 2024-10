Gaza, l’ultima proposta sul tavolo: un mese di tregua per 11 ostaggi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un mese di tregua in cambio della liberazione di 11-14 ostaggi. E' quanto prevede l'ultima proposta di accordo posta sul tavolo dei negoziati per arrivare a un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza in cambio del rilascio dei rapiti. Lo scrive il sito di Ynet spiegando che l'ultima proposta è stata presentata L'articolo Gaza, l’ultima proposta sul tavolo: un mese di tregua per 11 ostaggi proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Undiin cambio della liberazione di 11-14. E' quanto prevede l'ultimadi accordo posta suldei negoziati per arrivare a un cessate il fuoco nella Striscia diin cambio del rilascio dei rapiti. Lo scrive il sito di Ynet spiegando che l'ultimaè stata presentata L'articolosul: undiper 11proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Gaza, l'ultima proposta sul tavolo: un mese di tregua per 11 ostaggi

(Adnkronos) - Un mese di tregua in cambio della liberazione di 11-14 ostaggi. E' quanto prevede l'ultima proposta di accordo posta sul tavolo dei negoziati per arrivare a un cessate il fuoco nella Str ...

Bombardata la zona umanitaria di Khan Younis. A Gaza, 143 morti in poche ore. Tregua: nuova proposta del Mossad

Israele ha propostoi ai mediatori del Qatar il rilascio di 11-14 ostaggi in cambio di 100 prigionieri palestinesi e il cessate il fuoco di un mese. Ma non cede sul ritiro delle truppe e la fine dei co ...

Guerra ultime notizie. Guerra Israele-Hamas, si tratta il rilascio di 11 ostaggi per un mese di tregua. A Gaza 143 morti in 24 ore

Un mese di tregua nei combattimenti a Gaza in cambio della liberazione di 11 ostaggi ancora nelle mani di Hamas. Sarebbe questa la proposta, avanzata dal Qatar, nell’ultima riunione a Doha per cercare ...

Guerra Israele-Libano, Proposta di Tregua con Hamas

Israele prosegue la sua offensiva in Libano ma si prepara anche alla riapertura dei negoziati per una tregua e per il rilascio degli ostaggi a Gaza. La nuova finestra di possibilità per ritrovare la p ...