Gaza: fonti mediche, ieri uccisi almeno 143 palestinesi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) almeno 143 palestinesi sono stati uccisi ieri negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, di cui 132 uccisi nel nord assediato del territorio devastato dalla guerra: lo hanno riferito fonti mediche all'emittente Al Jazeera. Quotidiano.net - Gaza: fonti mediche, ieri uccisi almeno 143 palestinesi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024)143sono statinegli attacchi israeliani nella Striscia di, di cui 132nel nord assediato del territorio devastato dalla guerra: lo hanno riferitoall'emittente Al Jazeera.

Almeno 143 palestinesi sono stati uccisi ieri negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, di cui 132 uccisi nel nord assediato del territorio devastato dalla guerra: lo hanno riferito fonti medi

Netanyahu ha convocato una riunione per discutere, secondo informazioni della stampa locale, di una soluzione diplomatica per la guerra in Libano

Funzionari statunitensi in Israele per discutere di un possibile cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah (Libano) Un funzionario israeliano ha dichiarato al Times of Israel che gli alti consiglieri d

Il capo della Cia Bill Burns ha discusso una nuova formulazione per un cessate il fuoco a Gaza e un accordo sul rilascio degli ostaggi in un incontro tenutosi domenica